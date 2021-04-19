«Тобол» включил чемпиона из МЮ в состав на матч с «Кайратом»

Напомним, Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Серб является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Также выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».