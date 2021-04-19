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15:58 (мск), источник: Vesti.kz

«Тобол» включил чемпиона из МЮ в состав на матч с «Кайратом»

Новичок костанайцев уже заявлен на КПЛ.

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Источник: Reuters

Костанайский «Тобол» и алматинский «Кайрат» объявили составы на матч шестого тура чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что в заявку «Тобола» попал звездный новичок Зоран Тошич. Сербский полузащитник уже заявлен за костанайский клуб на КПЛ.

Команда
Тобол Кс

«Кайрат»: Стас Покатилов (В) — Камо Оганесян, Нуралы Алип, Раде Дугалич, Гафуржан Суюмбаев (К) — Денис Поляков, Небойша Косович, Штрели Мамба, Гулжигит Алыкулов — Вагнер Лав, Хосе Канте;.

резерв: Данил Устименко (В) — Дино Миканович, Сергей Кейлер — Андрей Ульшин, Султанбек Астанов, Данияр Усенов, Еркебулан Сейдахмет — Адеринсола Эсеола.

«Тобол»: Александр Мокин (В) — Руслан Валиуллин, Алекса Аманович, Александр Марочкин, Сергей Малый (К), Самат Жарынбетов — Асхат Тагыберген, Серикжан Мужиков, Азат Нургалиев, Тони Сильва — Элгуджа Лобжанидзе;.

резерв: Егор Цуприков (В), Султан Бусурманов (В) — Роман Асранкулов, Дмитрий Мирошниченко — Душан Йованчич, Вячеслав Кульпеисов, Данияр Семченков, Жаслан Жумашев, Карлос Фонсека, Зоран Тошич — Оралхан Омиртаев, Неманья Николич;.

Напомним, Тошич подписал контракт с «Тоболом» до конца года. Серб является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА он трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Также выигрывал свой национальный чемпионат с «Партизаном».

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