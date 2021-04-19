«Шахтер» в гостях победил «Актобе» в первом матче после назначения нового тренера
Впервые в этом сезоне игра прошла на домашней арене «Актобе».
Впервые в этом сезоне игра прошла на домашней арене «Актобе».
«Шахтер» одержал гостевую победу над «Актобе» в матче шестого тура
Эта игра стала первой на домашней арене подопечных Алексея Баги в сезоне-2021. И «горняки» нанесли хозяевам поражение со счетом 3:0.
В первом тайме дубль оформил Арсен Хубулов, отличившийся на пятой и 23-й минутах. Еще один гол на 74-й забил Айдос Таттыбаев.
Эта победа стала для «Шахтера» первой после назначения главным тренером Магомеда Адиева. Карагандинский клуб выбился из числа аутсайдеров и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Напомним, что команде будут возвращены три очка, когда она решит проблемы с домашней ареной.
Центральный матч шестого тура состоится сегодня в Алматы, в нем сойдутся «Кайрат» и «Тобол».