Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Лидс
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18.04
Кадис
Сельта
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Наполи
Интер
11
Футбол. Зарубежный
18.04
Хетафе
Реал
00
Футбол. Зарубежный
18.04
Леванте
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
18.04
Нант
Лион
12
Все события
Фоторепортажи
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
16:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Шахтер» в гостях победил «Актобе» в первом матче после назначения нового тренера

Впервые в этом сезоне игра прошла на домашней арене «Актобе».

Наверх

«Шахтер» одержал гостевую победу над «Актобе» в матче шестого тура OLIMPBET-чемпионата Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Эта игра стала первой на домашней арене подопечных Алексея Баги в сезоне-2021. И «горняки» нанесли хозяевам поражение со счетом 3:0.

В первом тайме дубль оформил Арсен Хубулов, отличившийся на пятой и 23-й минутах. Еще один гол на 74-й забил Айдос Таттыбаев.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.

Эта победа стала для «Шахтера» первой после назначения главным тренером Магомеда Адиева. Карагандинский клуб выбился из числа аутсайдеров и поднялся на 11-е место в турнирной таблице. Напомним, что команде будут возвращены три очка, когда она решит проблемы с домашней ареной.

Центральный матч шестого тура состоится сегодня в Алматы, в нем сойдутся «Кайрат» и «Тобол».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
УЕФА допускает возможность приостановки розыгрыша ЛЧ и ЛЕ
Стало известно, с кем Федор Емельяненко хочет провести бой
Моуринью давно не Особенный. Его методы уже не работают
«Арсенал» и «Тоттенхэм» в кризисе. Как их взяли в Суперлигу
Президент «Реала» объяснил цели Суперлиги
Стала известна зарплата экс-игрока ЦСКА в казахстанском клубе
Судья Вилков отреагировал на свое пожизненное отстранение
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь