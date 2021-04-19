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16:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

FIFPro будет защищать игроков Суперлиги, если им будут угрожать в УЕФА

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) на своем сайте сообщила, что будет защищать игроков клубов-участников Суперлиги, если им будут угрожать запретами на участие в международных соревнованиях.

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В ночь на понедельник 12 клубов, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия), объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.

Ранее стало известно, что УЕФА может отстранить игроков и клубы Суперлиги от участия в своих внутренних лигах и других европейских соревнованиях, а также поднял вопрос о том, что футболистам может быть запрещено выступать за свои национальные команды.

«Игроков по-прежнему используют в качестве актива и рычага давления на эти переговоры. Это неприемлемо для FIFPro, для наших 64 национальных ассоциаций игроков и 60 тысяч футболистов, которых мы представляем. Мы будем решительно выступать против мер любой из сторон, которые будут препятствовать правам игроков, таких как исключение из их национальных сборных», — говорится в заявлении FIFPro.

«Это решение (о создании Суперлиги) вызывает у игроков и их профсоюзов множество опасений и вопросов по поводу его влияния не только на культурную самобытность футбола, но и, в большей степени, на их карьеру», — добавили в FIFPro.

Ранее в воскресенье УЕФА, Королевская федерация футбола Испании (RFEF), Итальянская федерация футбола (FIGC) и Футбольная ассоциация Англии (The FA) выступили с совместным заявлением, в котором осудили создание европейской суперлиги. К ним присоединились Профессиональная футбольная лига Франции (LFP), Немецкий футбольный союз (DFB) и Немецкая футбольная лига (DFL).

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