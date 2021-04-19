«Мы не думали, что змеи так близко к нам»: Чеферин — о создании Суперлиги

Чеферин, в частности, обвинил в неискренности президента туринского «Ювентуса» Андреа Аньелли.

«(Вице-президент “Манчестер Юнайтед”) Эд Вудворд позвонил мне в четверг вечером и сказал, что он очень доволен и полностью поддерживает реформы (Лиги чемпионов, принятые УЕФА в понедельник). Единственное, о чем он хочет поговорить, это финансовый fair play, хотя, очевидно, он уже подписал что-то еще», — приводит слова Чеферина журналист Times Мартин Циглер в Twitter.

«Аньелли — самое большое разочарование. Я никогда не видел человека, который солгал бы столько раз так уверенно. Это невероятно. Мы не знали, что змеи так близко, но теперь знаем», — добавил он.

В ночь на понедельник 12 клубов, «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал Мадрид», «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия), объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. Был опубликован формат проведения соревнования, в нем планируется участие 20 команд.