«Арсенал» и «Тоттенхэм» — в глубоком кризисе. Как их взяли в Суперлигу?

В ночь на 19 апреля 12 топ-клубов Европы подожгли мир, объявив о создании Суперлиги. Среди участников — «Барса», «Реал» и «Атлетико». «Интер», «Ювентус» и «Милан». «Ман Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуль», «Арсенал» и «Тоттенхэм».

Последние два клуба как-то неловко встали в этот список — остальные всё-таки более-менее в порядке, а эти двое сейчас утопают в глубоком кризисе.

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Ещё раз: какие вопросы к «Арсеналу» и «Тоттенхэму»?

Пожалуй, самый важный: за какие заслуги они попали в этот рассадник топов? Анализируем последние данные:

● «Тоттенхэм» — последнее чемпионство в АПЛ случилось в 1961 году; последнее взятие ЛЧ — никогда.

● «Арсенал» — последнее чемпионство в АПЛ случилось в 2004-м; последнее взятие ЛЧ — никогда.

Среди остальных клубов-основателей Суперлиги такой перерыв от последнего чемпионства только у двух — у «Интера» и «Милана». Но первый на световой скорости несётся к скудетто в этом сезоне. «Милан» — ну, этот хотя бы на втором месте у себя. «Арсенал» и «Тоттенхэм» же тусуются на большой дистанции от топ-3 в АПЛ.

Первый идёт на 9-м месте в таблице. Второй — на 7-м.

Команда Арсенал

Если всё так скверно, то зачем их взяли?

Чтобы ответить на этот вопрос, нужно понимать смысл создания Суперлиги. Недавно и очень подробно всё объяснил босс «Ювентуса» Андреа Аньелли, который стал одним из важнейших руководителей турнира. Если кратко: большие (ударение на первый слог) деньги и усовершенствование футбола как бизнеса. В этом помогут статус команд и их значение для своих лиг.

«Арсенал» и «Тоттенхэм» прекрасно подходят под это. Но давайте на всякий случай разберем тезисы западных медиа. По пунктам:



1. Суперлига — место для самых дорогих клубов мира. В недавнем рейтинге Forbes по этому показателю «Арсенал» занял 8-е место (его стоимость — 2,8 млрд долларов), «Тоттенхэм» — 10-е (2,3 млрд).

Любопытно, что из топ-10 рейтинга Forbes к Суперлиге не подключились только «Бавария» (немцы всей компанией против неё) и «ПСЖ» (он очень связан отношениями с УЕФА).

2. По доходам за прошлый сезон это одни из главных клубов АПЛ. «Тоттенхэм» по итогам ковидного сезона-2019/20 получил 155,6 млн фунтов, «Арсенал» — 148,2.

3. Коммерческий вес клуба в лиге. Этот пункт объясняется наличием топовых игроков в командах. У «Арсенала» это Обамеянг, Ляказетт, Парти и Лено. У «Тоттенхэма» — Сон, Алли и Гарри Кейн (возможно, главный актив сборной Англии прямо сейчас).

4. Историческая ценность их противостояния. Здесь всё просто: северо-лондонское дерби — один из важнейших матчей календаря АПЛ.

5. Этот пункт касается только «Арсенала» и его владельца Стэна Кронке. У Кронке есть спортивные активы в США: «Денвер» из НБА, «Колорадо Рэпидз» и «Колорадо Эвеланш», плюс клуб НФЛ «Лос Анджелес Рэмс». Ещё у Кронке хорошие взаимоотношения с Эдом Вудвордом (это одна из главных фигур Суперлиги).

По данным The Times, Перес ценит отличные взаимоотношения между клубами и огромное влияние на фанатов из других стран и видов спорта. То есть у Суперлиги будет возможность подключить дополнительный процент публики. Говоря ещё проще: приблизить турнир к массовому статусу (например, как у НБА).

Команда Тоттенхэм Хотспур

Суперлига выбрала идеальный момент: у «Арсенала» мало финансов на трансферы, а у «Тоттенхэма» — большой долг из-за строительства стадиона

Главная мотивация при создании Суперлиги — деньги, Андреа Аньелли и Флорентино Перес это даже не скрывают. Американский банк JP Morgan выделит клубам 3,5 млрд евро на развитие. Распределение разное, но пока есть такие данные (от El Pais):

● Шесть клубов получат по 350 млн.

● Четыре — по 225.

● Два — по 112,5.

● Три — по 100.

Точно не ясно, какая сумма прилетит «Арсеналу» и «Тоттенхэму», но она явно поможет с учётом их финансового положения.

У «Тоттенхэма» на данный момент огромный долг — почти миллиард евро. Это из-за кредитов, взятых на строительство стадиона. В ближайшие пару лет клубу нужно возместить эту сумму.

У «Арсенала» сумма долга поменьше, но тоже не самая приятная — 372 млн. Правда, недавно Стэн Кронке сказал: «Долги “Арсенала”, как и долги других топовых команд АПЛ, не имеет смысла выносить на публику. У нас всё под контролем».

Другая причина для «Арсенала» взять деньги и стать участником Суперлиги тоже связана с дополнительными доходами. Участие в еврокубках в следующем сезоне, кажется, полностью зависит от победы лондонцев в Лиге Европы. По-другому дополнительные финансы на трансферы они не получат. И в августе Микель Артета намекал на это:

«Мы слишком ужаты в плане финансов. У нас нет сотни миллионов на покупки. У нас нет даже шестидесяти. Наш трансферный бюджет на следующий сезон практически полностью будет зависеть от выступления в разных турнирах. Это не секрет».