Моуринью давно не Особенный. Его методы в современном футболе уже не работают

Первая жертва Суперлиги

Если бы не начало мировой футбольной войны из-за запуска проекта европейской Суперлиги, увольнение Жозе Моуринью стало бы главной информационной бомбой понедельника. Хотя, кажется, эти два события связаны между собой. И дело не в невероятном и не получившем подтверждения слухе о том, что португалец в знак протеста против выступления «Тоттенхэма» в новом турнире не вывел команду на утреннюю тренировку, а в деньгах.

Если бы не внушительные отступные за досрочный разрыв контракта, Моуринью могли указать на дверь еще зимой. Однако президент «шпор» Дэниел Леви — последний человек, который решится расстаться с 30 миллионами фунтов. Но Суперлига обещает ее участникам такие барыши, что компенсация для португальца и его штаба уже кажется сущей мелочью.

Впрочем, тут следует обратить внимание на формулировку в официальном заявлении «Тоттенхэма». Там нет ни слова об увольнении, а использована фраза «освобождены от обязанностей». То есть и о компенсации говорить пока не приходится. Скорее всего, Моуринью будет просто получать зарплату по контракту, ничего, по сути, не делая.

Точно так же в «Ювентусе» обставляли уходы сначала Массимилиано Аллегри, а потом — Маурицио Сарри. Сидел на зарплате в «Зените» отдыхавший дома в Италии Лучано Спаллетти. Им было даже невыгодно искать новую работу, где чаще предлагали более скромные условия. Данную версию в случае с Моуринью подтверждает решение клуба не искать немедленно тренера с именем, а доверить работу наставнику молодежной команды Райану Мэйсону.

Худший год в карьере

Комментарий Леви получился дежурным и политкорректным. «Жозе и его тренерский штаб были с нами в один из самых сложных периодов для клуба. Жозе — настоящий профессионал, который проявил огромную стойкость во время пандемии. На личном уровне мне понравилось работать с ним, и я сожалею, что не все получилось так, как мы предполагали. Его всегда будут рады видеть в клубе, и мы хотели бы поблагодарить Жозе и его штаб», — заявил президент «шпор».

На бумаге все гладко, а по факту — крайне печально. Получив в наследство от Маурисио Покеттино яркую и самобытную команду, Моуринью безуспешно пытался перестроить ее на свой прагматичный лад. С имевшимся в его распоряжении набором футболистов это было как минимум странно. Но стоило ли этому удивляться, помня, как играл «Манчестер Юнайтед» под началом португальца и как Уле Гуннар Сульшер превратил нудных и скучных «красных дьяволов» в одну из самых задорных команд АПЛ?

Что-то у Моуринью в «Тоттенхэме» получилось. Например, идеальный выход в контратаки, где роль первых скрипок исполняли Сон Хын Мин и Харри Кейн. У обоих фантастическая статистика, а Кейн еще и превратился в блестящего ассистента, не забыв о своих прямых обязанностях. Однако в целом показатели «шпор» и персонально Моуринью печальны. Статистика португальца — худшая за всю его карьеру.

1,77 очка в среднем за игру — уровень середняка, а не топ-тренера. 23 поражения в 86 играх — вообще катастрофа. Такого количества неудач у Моуринью не было ни на одном месте работы. В «Реале» 22 проигрыша случились в 178 играх. В «Челси» — 21 осечка на 185 встреч. Кроме того, Моуринью никогда не покидал стадион побежденным в рамках одного сезона целых 13 раз.

Ностальгия по Покеттино

Да, статистика зачастую обманчива, однако проблемы «Тоттенхэма» глубже, и тема внутреннего конфликта вышла в публичное пространство после позорного вылета из Лиги Европы в Загребе. Там частично сохранил лицо только Моуринью, поздравивший соперника в раздевалке, однако и его послематчевые комментарии, и намек вратаря и капитана команды Юго Ллориса на пропавшее единство команды говорили о многом.

А ведь еще в февральском материале The Athletic было много инсайдерской информации о недовольстве игроков тренировочным процессом. Футболистов не устраивало, что занятия слишком оборонительные и в большей степени ориентированы на соперника, а интенсивность работы несравнима со временами Покеттино. Хотя каких-то полтора года назад не всем нравились двухразовые занятия и минимум выходных в графике аргентинца.

Источники издания в команде утверждали, что игроки атаки зачастую используют у чужих ворот наработки старого тренерского штаба, потому что у Моуринью главное — не допустить ошибку, а сложным комбинациям в последней трети поля не уделяется должного внимания. Принцип «отдай мяч Кейну или Сон Хын Мину» стал почти универсальным рецептом в нападении.

Если «Тоттенхэм» Покеттино играл от себя и стремился к доминированию, то нынешняя команда скрупулезно изучала каждого соперника, но действовала с оглядкой на него и утрачивала собственный стиль. Раскованность и удовольствие от игры сменились страхом допустить ошибку.

Когда планы Моуринью оказывались идеальными в играх с «Ман Сити» или «МЮ», а команда лидировала, все воспринималось проще. Однако с момента падения в середину таблицы тренер начал терять контроль над раздевалкой. Игроки перегрузились тактикой, ведь особый план разрабатывали не только на топ-матчи. До настоящего взрыва так и не дошло, но команда банально устала от тренера, который уже давно не Особенный.

Он остается блестящим профессионалом, однако отсутствие гибкости в современном футболе — почти приговор. Смотреть на закат Моуринью, который начался задолго до его прихода в «Тоттенхэм», грустно. Наверное, он заслуживал доработать хотя бы до финала Кубка лиги против «Манчестер Сити». Тем более ни один тренер, кроме португальца, не обыгрывал Хосепа Гвардьолу в решающих кубковых матчах. Но в любом случае это был бы лишь прощальный хлопок дверью. Время великого Моуринью ушло.