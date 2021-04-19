Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Бари» из Серии С

Каррера возглавил «Бари» 9 февраля, подписав с клубом контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды в Серию B. Однако, проработав на новом месте чуть более двух месяцев, Массимо был отправлен в отставку.

«Клуб с уважением относится к мужчинам и профессионалам и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля красно-белых. Клуб и его сотрудники желают Массимо всего наилучшего в дальнейшей карьере», — написала пресс-служба «Бари».