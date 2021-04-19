Массимо Каррера уволен с поста главного тренера «Бари» из Серии С
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С, информирует официальная
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера уволен с должности главного тренера итальянского клуба «Бари», выступающего в Серии С, информирует официальная
Каррера возглавил «Бари» 9 февраля, подписав с клубом контракт на полгода с опцией автоматической пролонгации на один сезон в случае выхода команды в Серию B. Однако, проработав на новом месте чуть более двух месяцев, Массимо был отправлен в отставку.
«Клуб с уважением относится к мужчинам и профессионалам и благодарит Карреру за работу, проделанную у руля
Напомним, Каррера возглавлял московский «Спартак» в период с 2016 по 2018 год. В 2017 году под руководством итальянского специалиста