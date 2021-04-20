«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» в матче чемпионата Англии
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» и «Лидс» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» и «Лидс» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в понедельник в Лидсе, завершилась со счетом 1:1. На гол Садио Мане на 31-й минуте хозяева ответили точным ударом Диего Льоренте на 87-й.
«Ливерпуль» с 53 очками занимает шестое место в турнирной таблице