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01:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Ливерпуль» сыграл вничью с «Лидсом» в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. «Ливерпуль» и «Лидс» сыграли вничью в матче 32-го тура чемпионата Англии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Встреча, прошедшая в понедельник в Лидсе, завершилась со счетом 1:1. На гол Садио Мане на 31-й минуте хозяева ответили точным ударом Диего Льоренте на 87-й.

«Ливерпуль» с 53 очками занимает шестое место в турнирной таблице премьер-лиги. «Лидс», беспроигрышная серия которого достигла пяти матчей, с 46 очками располагается на десятой строчке.

Лидс
1:1
Первый тайм: 0:1
Ливерпуль
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