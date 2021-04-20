«Большое количество брака с обеих сторон». Тренер «Тобола» высказался о ничьей с «Кайратом» и нелепом пенальти
Наставник похвалил Мокина.
Наставник похвалил Мокина.
Главный тренер костанайского «Тобола» Григорий Бабаян подвел итоги ничьей с алматинским «Кайратом» (2:2) в рамках шестого тура чемпионата Казахстана по футболу.
«Очень удачно сложились первые минуты игры. Забили быстрый гол, но затем на 20−30 минут отдали инициативу сопернику. Да, мы понимали, что с “Кайратом” нельзя играть в открытый футбол, но нельзя отдавать столько инициативы сопернику. Все равно нужно гнуть свою линию и играть в свой футбол, несмотря на счет. Мы готовились к матчу, знали, что будет давление и прессинг. Были готовы к тому, что “Кайрат” с первых минут будет нас давить. Знали их сильные и слабые стороны. Мне не понравилось, как мы действовали при стандартных ситуациях в обороне, как команда справлялась с давлением соперника, как мы работали с мячом и плохо находили зоны. Было много борьбы и накала, понятно, что никто не хотел уступать. После пропущенного второго мяча пытались
Подводя итоги, в целом, судя по тому, как складывался матч, мы должны быть довольны ничьей. Но повторюсь, что в конце мы могли как выиграть, так и проиграть», — цитирует Бабаяна
Ранее матч прокомментировал его коллега Алексей Шпилевский. Тренер «Кайрата» признался, что недоволен результатом.
После шести туров «Кайрат» с 12 очками делит 3−4-е места с «Тоболом», отставая на два балла от «Астаны» и «Тараза».