Футболист «Кайрата» извинился за незабитый пенальти и взял вину за ничью с «Тоболом»

Защитник «Кайрата» Нуралы Алип извинился за незабитый пенальти в матче против костанайского «Тобола». Его слова приводит официальный сайт алматинского клуба.

Команда Кайрат

Встреча команд в рамках шестого тура КПЛ-2021 состоялась в Алматы и завершилась вничью — 2:2. При этом в концовке «Кайрат» мог вырвать победу, но Алип не реализовал 11-метровый.

— Получился очень интенсивный матч, к сожалению, пропустили быстрый гол, но после этого игра полностью прошла под нашу диктовку. Даже когда мы остались вдесятером, команда продолжала атаковать. «Тобол» очень хорошо оборонялся, но мы старались сделать все, что было в наших силах, и добыть победу в этом матче.