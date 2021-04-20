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10:50 (мск), источник: Vesti.kz

Последний клуб КПЛ начал чистку состава. Пока отстранены два игрока

В последнем матче уступили 0:4.

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В талдыкорганском «Жетысу» последовали серьезные оргвыводы в связи с неудачным выступлением команды в чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда
Жетысу

По информации телеграм-канала «Гол емес», отстранены два игрока — опытный защитник Андрей Шабаев и нападающий Едиге Оралбай. В ближайшее время оба футболиста официально должны покинуть «Жетысу».

При этом отмечается, что это не последние игроки, которые будут отчислены из команды в скором времени.

В последнем матче «Жетысу» дома проиграл «Ордабасы» со счетом 0:4. Талдыкорганский клуб после шести туров с одним очков замыкает турнирную таблицу КПЛ.

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