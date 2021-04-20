Последний клуб КПЛ начал чистку состава. Пока отстранены два игрока

В талдыкорганском «Жетысу» последовали серьезные оргвыводы в связи с неудачным выступлением команды в чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Команда Жетысу

По информации телеграм-канала «Гол емес», отстранены два игрока — опытный защитник Андрей Шабаев и нападающий Едиге Оралбай. В ближайшее время оба футболиста официально должны покинуть «Жетысу».

При этом отмечается, что это не последние игроки, которые будут отчислены из команды в скором времени.