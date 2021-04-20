Последний клуб КПЛ начал чистку состава. Пока отстранены два игрока
В последнем матче уступили 0:4.
В последнем матче уступили 0:4.
В талдыкорганском «Жетысу» последовали серьезные оргвыводы в связи с неудачным выступлением команды в чемпионате Казахстана по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
По информации
При этом отмечается, что это не последние игроки, которые будут отчислены из команды в скором времени.
В последнем матче «Жетысу» дома проиграл «Ордабасы» со счетом 0:4. Талдыкорганский клуб после шести туров с одним очков замыкает турнирную таблицу КПЛ.