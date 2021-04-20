Главный тренер «Актобе» назвал причины разгрома от «Шахтера»

Главный тренер «Актобе» Алексей Бага назвал причины крупного поражения от карагандинского «Шахтера» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу. Его слова приводит пресс-служба «красно-белых».

Матч прошел в Актобе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Эта игра стала первой на домашней арене подопечных Баги в сезоне-2021 и первой для «горняков» после назначения нового главного тренера Магомеда Адиева.

— Непозволительно, конечно, играть первую игру дома, хоть и без зрителей, так безвольно. И по содержанию игры, и по эмоциям проиграли очень много единоборств. Много позволили команде соперника в атаке. Сами немало ошибались. Проиграли, скажем, скорее, в какой-то эмоциональной составляющей, нежели в каком-то игровом плане.

Понятно, что сказался приход нового тренера к сопернику, но, тем не менее, это никакое не оправдание. Еще раз повторюсь, во всех компонентах игры выглядели слабее и, самое важное, проиграли в эмоциональном плане. Может быть, из-за того, что долго ждали этого прилета домой. Со стороны тренерского штаба, возможно, какая-та «перекачка» или, может, немного неправильно в эмоциональном плане подготовили команду, но повторюсь, непозволительно так играть дома — очков не набирать, голов не забивать…