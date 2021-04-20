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11:17 (мск), источник: Vesti.kz

Главный тренер «Актобе» назвал причины разгрома от «Шахтера»

«Красно-белые» провели первый домашний матч.

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Главный тренер «Актобе» Алексей Бага назвал причины крупного поражения от карагандинского «Шахтера» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу. Его слова приводит пресс-служба «красно-белых».

Матч прошел в Актобе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Эта игра стала первой на домашней арене подопечных Баги в сезоне-2021 и первой для «горняков» после назначения нового главного тренера Магомеда Адиева.

— Непозволительно, конечно, играть первую игру дома, хоть и без зрителей, так безвольно. И по содержанию игры, и по эмоциям проиграли очень много единоборств. Много позволили команде соперника в атаке. Сами немало ошибались. Проиграли, скажем, скорее, в какой-то  эмоциональной составляющей, нежели в каком-то  игровом плане.

Понятно, что сказался приход нового тренера к сопернику, но, тем не менее, это никакое не оправдание. Еще раз повторюсь, во всех компонентах игры выглядели слабее и, самое важное, проиграли в эмоциональном плане. Может быть, из-за  того, что долго ждали этого прилета домой. Со стороны тренерского штаба, возможно, какая-та «перекачка» или, может, немного неправильно в эмоциональном плане подготовили команду, но повторюсь, непозволительно так играть дома — очков не набирать, голов не забивать…

Понимали, что к нам едет раненый зверь, что новый тренер и новый глоток воздуха у игроков соперника. Но что-то  не получилось в подготовительной фазе к игре. Будем делать выводы, проводить работу над ошибками, возвращаться на победную волну. Всей ответственности за сегодняшний результат с себя не снимаю. Хорошее и приятное с плохим и неприятным всегда в спорте ходят рядом. Это нормально. Приносим извинения болельщикам. Ждем следующей игры, чтобы поскорее реабилитироваться и по счету, и по эмоциям, — сказал Бага.

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