Главный тренер «Актобе» назвал причины разгрома от «Шахтера»
«Красно-белые» провели первый домашний матч.
«Красно-белые» провели первый домашний матч.
Главный тренер «Актобе» Алексей Бага назвал причины крупного поражения от карагандинского «Шахтера» в шестом туре чемпионата Казахстана по футболу. Его слова приводит
Матч прошел в Актобе и завершился со счетом 3:0 в пользу гостей. Эта игра стала первой на домашней арене подопечных Баги в сезоне-2021 и первой для «горняков» после назначения нового главного тренера Магомеда Адиева.
— Непозволительно, конечно, играть первую игру дома, хоть и без зрителей, так безвольно. И по содержанию игры, и по эмоциям проиграли очень много единоборств. Много позволили команде соперника в атаке. Сами немало ошибались. Проиграли, скажем, скорее, в
Понятно, что сказался приход нового тренера к сопернику, но, тем не менее, это никакое не оправдание. Еще раз повторюсь, во всех компонентах игры выглядели слабее и, самое важное, проиграли в эмоциональном плане. Может быть,
Понимали, что к нам едет раненый зверь, что новый тренер и новый глоток воздуха у игроков соперника. Но