Президент Суперлиги предложил сделать футбольные матчи короче

«Юноши проводят время за игрой в PlayStation и говорят, что футбольные матчи кажутся им слишком долгими. Думаю, что с этим нужно что-то делать. Если молодёжь считает матчи слишком длительными, нам нужно сделать их более интересными или, может быть, стоит задуматься, чтобы сделать их короче», — приводит слова Переса AS.