Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
9«Реал» победил «Барселону» в проливной дождь
12Высокогорный карнавал BoogelWoogel
11:53 (мск), источник: Vesti.kz

Гол игрока «Тараза» ударом в девятку признан лучшим в пятом туре КПЛ-2020

Он уже побеждал в голосовании.

Наверх

Гол полузащитника «Тараза» Педро Эуженио в ворота «Турана» признан лучшим в пятом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Португальский хавбек «Тараза» забил единственный мяч в игре с «Тураном», красиво пробив в девятку. Эуженио отличился в третьем матче подряд. По итогам голосования он набрал 42 процента голосов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Второе и третье места разделили Абат Аймбетов из «Астаны» и Денис Поляков из «Кайрата» — у обоих по 20 процентов голосов. Тони Силва из «Тобола» набрал десять процентов, а за гол Марина Томасова из «Астаны» проголосовало восемь процентов читателей.

Отметим, что голосование проводится после каждого тура премьер-лиги. По мнению читателей Vesti.kz, в первом туре чемпионата лучшим стал гол капитана «Астаны» Абзала Бейсебекова, состоявшийся в матче с «Тураном», во втором туре больше всех голосов набрал мяч другого игрока столичного клуба Макса Эбонга, забитый в ворота «Каспия». По итогам третьего тура победителем стал Эуженио из «Тараза». В четвертом туре самым эффектным признан мяч форварда «Актобе» Игоря Сергеева, забитый в ворота «Ордабасы».

Читайте также
"Куат очень хорошо сыграл". Тренер "Химок" - о матче против команды Зайнутдинова
Капризов сокрушил рекорд американского клуба
«Без Суперлиги футбол умрет». Босс «Реала» жестко ответил УЕФА
95-килограммовый россиянин из НХЛ уложил соперника на лед: видео
Черчесов получил награду от Государственной думы РФ
В ФИФА категорически не одобряют создание Суперлиги
Бобровский в пятый раз обыграл «Коламбус»
«Каролина» уступила «Тампе». Свечников забил в 3-й игре подряд
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь