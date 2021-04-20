Гол игрока «Тараза» ударом в девятку признан лучшим в пятом туре КПЛ-2020
Он уже побеждал в голосовании.
Он уже побеждал в голосовании.
Гол полузащитника «Тараза» Педро Эуженио в ворота «Турана» признан лучшим в пятом туре
Португальский хавбек «Тараза» забил единственный мяч в игре с «Тураном», красиво пробив в девятку. Эуженио отличился в третьем матче подряд. По итогам голосования он набрал 42 процента голосов.
Второе и третье места разделили Абат Аймбетов из «Астаны» и Денис Поляков из «Кайрата» — у обоих по 20 процентов голосов. Тони Силва из «Тобола» набрал десять процентов, а за гол Марина Томасова из «Астаны» проголосовало восемь процентов читателей.
Отметим, что голосование проводится после каждого тура