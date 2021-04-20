Гол игрока «Тараза» ударом в девятку признан лучшим в пятом туре КПЛ-2020

Гол полузащитника «Тараза» Педро Эуженио в ворота «Турана» признан лучшим в пятом туре OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Голосование состоялось в телеграм-канале Vesti.kz.

Португальский хавбек «Тараза» забил единственный мяч в игре с «Тураном», красиво пробив в девятку. Эуженио отличился в третьем матче подряд. По итогам голосования он набрал 42 процента голосов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/VmDo2QYU4nw" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Второе и третье места разделили Абат Аймбетов из «Астаны» и Денис Поляков из «Кайрата» — у обоих по 20 процентов голосов. Тони Силва из «Тобола» набрал десять процентов, а за гол Марина Томасова из «Астаны» проголосовало восемь процентов читателей.