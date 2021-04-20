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12:11 (мск), источник: Газета.Ру

Бекхэм раскритиковал создание Суперлиги

Бывший капитан сборной Англии, ныне являющийся владельцем клуба MLS «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о создании Суперлиги.

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«Я тот, кто любит футбол. Сколько себя помню, это была моя жизнь. Я любил футбол, когда был маленьким ребенком, как фанат, и я остаюсь фанатом сейчас. Как игрок, а теперь как владелец я знаю, что наш спорт без болельщиков — ничто», — написал Бекхэм в Instagram.

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По мнению экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала», фанатам футбола нужны соревнования, основанные на заслугах.

«Если мы не защитим эти ценности, любимая игра окажется в опасности», — отметил бывший спортсмен.

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В ночь на 19 апреля о присоединении к Суперлиге официально объявили английские «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико», а также итальянские «Интер», «Милан» и «Ювентус». В новом турнире планируется участие 20 команд, 15 из них будут выступать на постоянной основе.

В Суперлиге отказались участвовать французский «Пари Сен-Жермен», немецкие «Бавария» и «Боруссия» из Дортмунда, португальский «Порту».

Глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что клубы и футболисты, которые примут участие в Суперлиге, будут отстранены от национальных чемпионатов и международных турниров.

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