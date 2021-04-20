Названа выделенная на запуск Суперлиги сумма
Стали известны финансовые условия создания футбольной Суперлиги. Их приводит Financial Times.
Стали известны финансовые условия создания футбольной Суперлиги. Их приводит Financial Times.
По информации источника, банк JPMorgan Chase выделит для запуска турнира 3,25 миллиарда евро и предоставит
Также клубы Суперлиги пообещали предоставить 400 миллионов евро солидарных выплат командам из других соревнований. По их мнению, эти деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против проекта.
О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12