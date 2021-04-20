Названа выделенная на запуск Суперлиги сумма

По информации источника, банк JPMorgan Chase выделит для запуска турнира 3,25 миллиарда евро и предоставит клубам-основателям турнира кредит сроком на 23 года. Отмечается, что, решив покинуть Суперлигу, клуб будет обязан выплатить всю выделенную сумму. Планируется, что команды подпишут контракт с такими крупными вещателями, как Amazon, Facebook, Disney и Sky, что увеличит им годовой доход.

Также клубы Суперлиги пообещали предоставить 400 миллионов евро солидарных выплат командам из других соревнований. По их мнению, эти деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против проекта.

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