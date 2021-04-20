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12:03 (мск), источник: Lenta.Ru

Названа выделенная на запуск Суперлиги сумма

Стали известны финансовые условия создания футбольной Суперлиги. Их приводит Financial Times.

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Источник: AP 2020

По информации источника, банк JPMorgan Chase выделит для запуска турнира 3,25 миллиарда евро и предоставит клубам-основателям турнира кредит сроком на 23 года. Отмечается, что, решив покинуть Суперлигу, клуб будет обязан выплатить всю выделенную сумму. Планируется, что команды подпишут контракт с такими крупными вещателями, как Amazon, Facebook, Disney и Sky, что увеличит им годовой доход.

Также клубы Суперлиги пообещали предоставить 400 миллионов евро солидарных выплат командам из других соревнований. По их мнению, эти деньги убедят футбольные власти отказаться от борьбы против проекта.

Во время загрузки произошла ошибка.

О создании Суперлиги было объявлено 19 апреля. Организаторами выступили 12 топ-клубов Европы: «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Реал» и «Тоттенхэм». Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а также Международная федерация футбола (ФИФА) выступили против инициативы, пообещав наложить санкции на команды.

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