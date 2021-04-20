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13:01 (мск), источник: ТАСС

Бах: Желание дохода некоторых клубов ставит под удар главные ценности спорта

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Желание дохода некоторых клубов ставит под удар главные ценности европейской модели спорта. Такое мнение высказал президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах на заседании конгресса Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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Источник: РИА "Новости"

Заседание конгресса УЕФА проходит во вторник в швейцарском Монтрё.

«Сейчас европейская модель спорта находится под угрозой, главные ценности находятся под ударом желания дохода некоторых, игнорирования всех ценностей и главное — социальной роли чистого спорта, — сказал Бах. — Если к спорту применять только экономический подход, то его социальная роль будет навсегда потеряна, в посткоронавирусную эру это невозможно и недопустимо. МОК будет продолжать поддерживать социальную роль спорта и делать мир лучше при помощи спорта».

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

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