В ФИФА категорически не одобряют создание Суперлиги

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

«В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации», — сказал Инфантино в ходе конгресса УЕФА в Монтре (Швейцария).

«Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри или снаружи, по-другому не бывает», — добавил он.

По словам Инфантино, важно сохранить систему понижения и повышения в классе. «Посмотрите на европейский футбол. Я являюсь продуктом этой системы. Когда мы играли в низшей лиге в Швейцарии, у нас был длинный путь наверх. Это то, что связывает футбол. Я работал в УЕФА 16 лет, упорно трудился, чтобы защитить принципы и ценности, модель европейского футбола, которая доказала свою успешность», — отметил глава ФИФА.