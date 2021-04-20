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12:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

В ФИФА категорически не одобряют создание Суперлиги

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) выступает категорически против создания европейской Суперлиги, она находится за пределами нынешней системы организации футбольных соревнований, заявил глава ФИФА Джанни Инфантино.

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Источник: РИА "Новости"

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

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«В ФИФА мы можем только категорически не одобрить создание Суперлиги, которая является закрытой организацией, откалывается от нынешних институтов, лиг, ассоциаций, УЕФА, ФИФА. Она находится за пределами системы. Я полностью поддерживаю европейский футбол, УЕФА, ассоциации», — сказал Инфантино в ходе конгресса УЕФА в Монтре (Швейцария).

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«Люди должны подумать не только об акционерах, но и о других людях, болельщиках. Мы должны защитить модель европейского футбола, национальные сборные. Если кто-то решит идти своим путем, они должны нести ответственность за него. Это означает, что или ты внутри или снаружи, по-другому не бывает», — добавил он.

По словам Инфантино, важно сохранить систему понижения и повышения в классе. «Посмотрите на европейский футбол. Я являюсь продуктом этой системы. Когда мы играли в низшей лиге в Швейцарии, у нас был длинный путь наверх. Это то, что связывает футбол. Я работал в УЕФА 16 лет, упорно трудился, чтобы защитить принципы и ценности, модель европейского футбола, которая доказала свою успешность», — отметил глава ФИФА.

УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров.

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