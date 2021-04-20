«Зоран — топ-игрок, хотим решать серьезные задачи». Бабаян — о трансфере Тошича в «Тобол» и темных лошадках в КПЛ
Он раскрыл детали сделки.
Он раскрыл детали сделки.
Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал в интервью Vesti.kz переход в костанайский клуб сербского полузащитника Зорана Тошича. Казахстанский специалист раскрыл, как удалось подписать столь именитого игрока, в какой он сейчас форме и на что теперь нацелена команда.
— Григорий Константинович, расскажите, как возник вариант с переходом Тошича в «Тобол»?
— Мы сканировали рынок свободных футболистов, у нас финансовые сложности, поэтому мы не могли
— В какой форме сейчас находится Зоран?
— Он сыграл последний матч в ноябре 2020 года, после этого не имел игровой практики, хотя тренировался. Последние два месяца Зоран находился без команды, поскольку повторюсь китайский клуб, где он выступал обанкротился. В то же время знаем, что он поддерживал форму с индивидуальным
— Можно сказать, что приход Тошича повышает амбиции «Тобола» и теперь клуб нацеливается именно на чемпионский титул в Казахстане?
— Мы двигаемся от матча к матчу, но, конечно, хотим решать серьезные задачи. Однако нужно понимать, что наши конкуренты имеют очень качественных футболистов в своем составе — это «Кайрат», «Астана», «Ордабасы», есть и другие «темные лошадки». Чемпионат очень сложный, плотный график, посмотрим, что в итоге получится.
Впереди у нас еще еврокубковые матчи — Лига конференций, где мы тоже хотим выступить достойно. Сейчас работы очень много, для нас важно быстро восстановиться. Вы ведь прекрасно знаете, что у нас
Напомним, Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Кроме того, выигрывал чемпионат Сербии с «Партизаном». До перехода в «Тобол» играл за китайский «Тайчжоу Юаньда».