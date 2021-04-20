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13:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Зоран — топ-игрок, хотим решать серьезные задачи». Бабаян — о трансфере Тошича в «Тобол» и темных лошадках в КПЛ

Он раскрыл детали сделки.

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Источник: Reuters

Главный тренер «Тобола» Григорий Бабаян прокомментировал в интервью Vesti.kz переход в костанайский клуб сербского полузащитника Зорана Тошича. Казахстанский специалист раскрыл, как удалось подписать столь именитого игрока, в какой он сейчас форме и на что теперь нацелена команда.

— Григорий Константинович, расскажите, как возник вариант с переходом Тошича в «Тобол»?

— Мы сканировали рынок свободных футболистов, у нас финансовые сложности, поэтому мы не могли кого-то купить или платить за аренду. Так мы узнали, что Тошич свободный агент, поскольку его контракт с китайской командой аннулировался в связи с банкротством клуба. Мы связались с Зораном, а затем его представители вышли на «Тобол». Мы искали усиление в атаку и знаем, что игрок обладает всеми необходимыми качествами.

Команда
Тобол Кс

— В какой форме сейчас находится Зоран?

— Он сыграл последний матч в ноябре 2020 года, после этого не имел игровой практики, хотя тренировался. Последние два месяца Зоран находился без команды, поскольку повторюсь китайский клуб, где он выступал обанкротился. В то же время знаем, что он поддерживал форму с индивидуальным фитнесс-тренером. Мы не хотим форсировать, ему необходимо определенное время для того, чтобы набрать кондиции. Но это игрок топ-уровня, в этом нет никаких сомнений.

— Можно сказать, что приход Тошича повышает амбиции «Тобола» и теперь клуб нацеливается именно на чемпионский титул в Казахстане?

— Мы двигаемся от матча к матчу, но, конечно, хотим решать серьезные задачи. Однако нужно понимать, что наши конкуренты имеют очень качественных футболистов в своем составе — это «Кайрат», «Астана», «Ордабасы», есть и другие «темные лошадки». Чемпионат очень сложный, плотный график, посмотрим, что в итоге получится.

Впереди у нас еще еврокубковые матчи — Лига конференций, где мы тоже хотим выступить достойно. Сейчас работы очень много, для нас важно быстро восстановиться. Вы ведь прекрасно знаете, что у нас шесть-семь игроков сборной Казахстана, на них большая нагрузка, это тоже оставляет отпечаток, усталость накапливается, в том числе в эмоциональном плане. Но это футбол, это нормальный график, мы должны быть готовы. Нам необходимо было качество и я надеюсь, что в лице Зорана мы определенный креатив в атаке нашли.

Напомним, Тошич является чемпионом Англии сезона-2008/9 в составе «Манчестер Юнайтед». Также в составе московского ЦСКА трижды становился чемпионом РПЛ, трижды выигрывал «серебро» турнира и один раз «бронзу». Кроме того, является двукратным обладателем Кубка и Суперкубка России. Выступал за сборную Сербии с 2007 по 2016 год. Кроме того, выигрывал чемпионат Сербии с «Партизаном». До перехода в «Тобол» играл за китайский «Тайчжоу Юаньда».

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