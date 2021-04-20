В «Эвертоне» назвали предателями английские клубы, вступившие в футбольную Суперлигу

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

Команда Эвертон

«Клубы тайно сговорились вырваться из футбольной пирамиды, которая так тщательно была построена. Шесть английских команд предали большинство болельщиков своим решением о вступлении в Суперлигу, а также предпочитают неуважительно относиться к остальным командам, — говорится в заявлении руководства “Эвертона”. — Они поставили под угрозу саму структуру, лежащую в основе любимой игры миллионов болельщиков. Нужно относиться с полной серьезностью к ответственности, которую вы несете».

По информации газеты Manchester Evening News, во вторник представители 14 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) проведут экстренное совещание, чтобы предпринять меры в отношении шести английских команд, которые подтвердили свое участие в Суперлиге.