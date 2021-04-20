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13:12 (мск), источник: ТАСС

В «Эвертоне» назвали предателями английские клубы, вступившие в футбольную Суперлигу

ТАСС, 20 апреля. Английские футбольные команды, вошедшие в список клубов — основателей Суперлиги, предали болельщиков в Англии и за ее пределами. Такое мнение высказало руководство «Эвертона», комментарий которого приводит пресс-служба клуба из Ливерпуля.

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В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя станут известны позднее.

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Эвертон

«Клубы тайно сговорились вырваться из футбольной пирамиды, которая так тщательно была построена. Шесть английских команд предали большинство болельщиков своим решением о вступлении в Суперлигу, а также предпочитают неуважительно относиться к остальным командам, — говорится в заявлении руководства “Эвертона”. — Они поставили под угрозу саму структуру, лежащую в основе любимой игры миллионов болельщиков. Нужно относиться с полной серьезностью к ответственности, которую вы несете».

По информации газеты Manchester Evening News, во вторник представители 14 клубов Английской премьер-лиги (АПЛ) проведут экстренное совещание, чтобы предпринять меры в отношении шести английских команд, которые подтвердили свое участие в Суперлиге.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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