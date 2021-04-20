Новый тренер «Шахтера», капитан «Астаны» и форвард «Кайрата». Символическая сборная шестого тура КПЛ-2021
В списке также игроки «Тобола», «Ордабасы» и «Тараза».
В списке также игроки «Тобола», «Ордабасы» и «Тараза».
Шестой тур
Вратарь: Александр Мокин («Тобол»)
Во многом благодаря действиям Мокина «Тобол» увез ничью из Алматы. 39-летний голкипер костанайцев не раз спасал клуб критических ситуациях и отразил в концовке игры пенальти, который мог принести «Кайрату» победу.
Левый защитник: Руслан Валиуллин («Тобол»)
Валиуллин привычно в очередной раз на высоком уровне провел игру в составе «Тобола». Защитник костанайцев дважды вынудил сфолить на себе Камо Оганесяна, в результате чего армянский игрок был удален. Помимо этого Валиуллин вынудил ошибиться Раде Дугалича, после этого «Тобол» сравнял счет — 2:2.
Центральный защитник: Абзал Бейсебеков («Астана»)
Капитан «Астаны» вновь провел один из лучших матчей. В дебюте игры с «Кызыл-Жаром» он сам себе создал голевой момент, сначала отобрав мяч у соперника, а затем пробив издалека под перекладину.
Центральный защитник: Карам Султанов («Шахтер»)
Центральный защитник «Шахтера» может занести игру против «Актобе» себе в актив. Карагандинцы разгромно на выезде одолели «Актобе» (3:0). Роль Султанова в этом весьма значимая. До этого «горняки» четыре игры подряд пропускали в свои ворота.
Правый защитник: Ескендир Кыбырай («Шахтер»)
Еще один защитник «Шахтера» также может записать себе в актив матч с «Актобе». Кыбырай успешно выполнил оборонительные функции и поучаствовал во втором голе в ворота соперника.
Опорный полузащитник: Асхат Тагыберген («Тобол»)
Опорный полузащитник «Тобола» в матче с «Кайратом» неплохо действовал в центре поля. Тагыберген, как принято характеризовать игроков данной позиции, выгрызал и выжигал, многое, не позволив полузащитникам соперника.
Центральный полузащитник: Арсен Хубулов («Шахтер»)
Хубулов, прекрасно проявивший себя в прошлом сезоне, в нынешнем долгое время оказывался в тени самого себя. В матче с «Актобе» Хубулов вновь продемонстрировал свои лидерские качества. На его счету два гола.
Центральный полузащитник: Мирзад Механович («Ордабасы»)
Полузащитник «Ордабасы» в выездном матче с «Жетысу» внес существенный вклад в победу своего клуба. На счету боснийца гол и два ассиста. Шымкентцы обыграли талдыкорганцев со счетом 4:0.
Левый полузащитник: Педро Эуженио («Тараз»)
Лидер «Тараза» продолжает быть центральной фигурой в команде. На счету Эуженио четвертый гол в четырех матчах. На сей раз португалец принес победу клубу в матче с «Акжайыком» (1:0).
Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»)
Томасов в матче с «Кызыл-Жаром» много и разнообразно атаковал. От хорвата привычно исходила опасность. Его гол на 65-й минуте переломил ситуацию, «Астана» вышла вперед — 2:1, а затем столичный клуб забил еще и оформил победу.
Нападающий: Хосе Канте («Кайрат»)
Форвард «Кайрата» выдал очередной, яркий матч. В матче с «Тоболом» (2:2) нападающий сборной Гвинеи оформил дубль.
Тренер: Магомед Адиев («Шахтер»)
Приход российского тренера наверняка встряхнул «Шахтер». При Адиеве «горняки» показали совершенно иной футбол и разгромили «Актобе» (3:0), чего вообще никто не ожидал.
Напомним, матчи шестого тура прошли 24 и 25 апреля.