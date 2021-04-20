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13:24 (мск), источник: Vesti.kz

Новый тренер «Шахтера», капитан «Астаны» и форвард «Кайрата». Символическая сборная шестого тура КПЛ-2021

В списке также игроки «Тобола», «Ордабасы» и «Тараза».

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Шестой тур OLYMPBET-чемпионата Казахстана по футболу ознаменовался целым рядом ярких поединков. В этих встречах проявили себя игроки, оказавшиеся в символической сборной тура по версии Vesti.kz.

Вратарь: Александр Мокин («Тобол»)

Во многом благодаря действиям Мокина «Тобол» увез ничью из Алматы. 39-летний голкипер костанайцев не раз спасал клуб критических ситуациях и отразил в концовке игры пенальти, который мог принести «Кайрату» победу.

Команда
Тобол Кс

Левый защитник: Руслан Валиуллин («Тобол»)

Валиуллин привычно в очередной раз на высоком уровне провел игру в составе «Тобола». Защитник костанайцев дважды вынудил сфолить на себе Камо Оганесяна, в результате чего армянский игрок был удален. Помимо этого Валиуллин вынудил ошибиться Раде Дугалича, после этого «Тобол» сравнял счет — 2:2.

Центральный защитник: Абзал Бейсебеков («Астана»)

Капитан «Астаны» вновь провел один из лучших матчей. В дебюте игры с «Кызыл-Жаром» он сам себе создал голевой момент, сначала отобрав мяч у соперника, а затем пробив издалека под перекладину.

Центральный защитник: Карам Султанов («Шахтер»)

Центральный защитник «Шахтера» может занести игру против «Актобе» себе в актив. Карагандинцы разгромно на выезде одолели «Актобе» (3:0). Роль Султанова в этом весьма значимая. До этого «горняки» четыре игры подряд пропускали в свои ворота.

Правый защитник: Ескендир Кыбырай («Шахтер»)

Еще один защитник «Шахтера» также может записать себе в актив матч с «Актобе». Кыбырай успешно выполнил оборонительные функции и поучаствовал во втором голе в ворота соперника.

Опорный полузащитник: Асхат Тагыберген («Тобол»)

Опорный полузащитник «Тобола» в матче с «Кайратом» неплохо действовал в центре поля. Тагыберген, как принято характеризовать игроков данной позиции, выгрызал и выжигал, многое, не позволив полузащитникам соперника.

Центральный полузащитник: Арсен Хубулов («Шахтер»)

Хубулов, прекрасно проявивший себя в прошлом сезоне, в нынешнем долгое время оказывался в тени самого себя. В матче с «Актобе» Хубулов вновь продемонстрировал свои лидерские качества. На его счету два гола.

Центральный полузащитник: Мирзад Механович («Ордабасы»)

Полузащитник «Ордабасы» в выездном матче с «Жетысу» внес существенный вклад в победу своего клуба. На счету боснийца гол и два ассиста. Шымкентцы обыграли талдыкорганцев со счетом 4:0.

Левый полузащитник: Педро Эуженио («Тараз»)

Лидер «Тараза» продолжает быть центральной фигурой в команде. На счету Эуженио четвертый гол в четырех матчах. На сей раз португалец принес победу клубу в матче с «Акжайыком» (1:0).

Правый полузащитник: Марин Томасов («Астана»)

Томасов в матче с «Кызыл-Жаром» много и разнообразно атаковал. От хорвата привычно исходила опасность. Его гол на 65-й минуте переломил ситуацию, «Астана» вышла вперед — 2:1, а затем столичный клуб забил еще и оформил победу.

Нападающий: Хосе Канте («Кайрат»)

Форвард «Кайрата» выдал очередной, яркий матч. В матче с «Тоболом» (2:2) нападающий сборной Гвинеи оформил дубль.

Тренер: Магомед Адиев («Шахтер»)

Приход российского тренера наверняка встряхнул «Шахтер». При Адиеве «горняки» показали совершенно иной футбол и разгромили «Актобе» (3:0), чего вообще никто не ожидал.

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Напомним, матчи шестого тура прошли 24 и 25 апреля.

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