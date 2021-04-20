«Без Суперлиги футбол умрёт». Босс «Реала» жёстко ответил УЕФА

Председатель Суперлиги Флорентино Перес дал большое интервью в испанской ТВ-передаче El Chiringuito: объяснил, зачем вообще нужна Суперлига и что участники будут делать с угрозами УЕФА и ФИФА.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a05acceed0314fb46c0f" data-vnd="a05acceed0314fb46c0f" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a05acceed0314fb46c0f" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Почему сейчас?

«УЕФА работал в другом формате, который, во-первых, я не понимал, а во-вторых, не приносил необходимого дохода для спасения футбола. Когда я говорю “спасти футбол”, то имею в виду спасти всех, чтобы в течение следующих 20 лет мы могли жить спокойно. Ситуация очень драматическая. Мы считаем, что этот формат может спасти футбол, как Кубок европейских чемпионов спас его в 50-х годах. Крупные клубы Англии, Испании и Италии должны найти решение для выхода из плохой ситуации, в которой оказался футбольный мир. Мы пришли к выводу, что, заменив Лигу чемпионов на Суперлигу, сможем уменьшить потерю доходов из-за пандемии. Вы должны получать прибыль, создавая более зрелищные игры. Когда у вас нет доходов, кроме как от прав на трансляции, вы предлагаете решение для создания более привлекательных игр, которые позволят фанатам со всего мира наблюдать, как большие клубы встречаются друг с другом. “Реал” находится в очень тяжёлом экономическом положении: мы за два сезона потеряли более 400 миллионов евро. Мы хотим изменить модель, которая уже не работает. Никто не понимает и новую модель».

Команда Реал

Угрозы УЕФА и ФИФА — что насчёт них?

Перес сказал, что «Реал» и другие участники Суперлиги не будут исключены из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов и Лиги Европы, как и футболистов не отстранят от международных соревнований. «Я могу вас в этом заверить, — заявил он. — Этого не произойдёт, потому что нас защищает закон. Мы не собственность УЕФА, они не могут нами управлять. Их монополия закончилась — наступает новая эра».

Отдельно президент «Реала» сказал про слова Александра Чеферина: президент УЕФА сказал про «змей среди нас», назвал создание Суперлиги «плевком в лицо всем любителям футбола» и «жадным проектом, который навсегда может убить игру», а про Андреа Аньелли высказался, что это первый человек в его жизни, который столько лгал.

Перес выпустил ответный огонь: «Президент Чеферин оскорбил Андреа Аньелли. Это недопустимо. Обсуждать действия президента столь крупного мирового клуба, как “Ювентус”, — это сумасшествие. Это неприемлемо. УЕФА должен измениться, мы не хотим видеть президента, который оскорбляет другого президента».

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Суперлига — для богачей? Закрытый элитарный турнир?

Отвечая на вопрос про закрытость лиги, Перес несколько раз сделал акцент, что думать так — совершенно неверно. «Это открытая лига, в которую может попасть любая хорошая команда, независимо от названия, — сказал он. — Вступить может любая команда, “Севилья” — один из клубов, который потенциально может пополнить состав участников. Лига не будет закрыта! Это не соревнование для богатых, это соревнование солидарности за спасение футбола. Большие команды более привлекательны, они приносят больше всего денег. Не думаю, что смотреть на малоизвестные клубы интереснее».

«В новом турнире всё будет лучше, включая VAR и судей, а без Суперлиги футбол умрёт», — добавил Перес.

А кто ещё войдёт в состав клубов-учредителей?

По словам председателя Суперлиги, «ПСЖ» они не приглашали, с немецкими клубами не общались. Но, если парижский клуб или «Бавария» откажутся, турнир всё равно запустится.

«Думать иначе — чушь», — отметил Перес. Желающих присоединиться к Суперлиге много, поэтому руководство даже думает сделать вторую лигу.

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Так. Когда запуск?

В августе, «если договорятся с УЕФА». Ждать ещё год, по словам председателя, клубы уже не могут. «Если мы не сможем прийти к соглашению, то не отступим, — заявил Перес. — Мы продолжим работу, даже если на это уйдёт больше времени. Два дня в неделю мы сможем смотреть лучшие игры мирового футбола без ущерба для национальных лиг».

А в УЕФА что думают?

Чеферин в ярости и не скрывает этого: говорит, что ЛЧ проживёт и без этих 12 клубов, грозится санкциями и называет создание Суперлиги позорным поступком.

«Мы применим все санкции, какие сможем, и дадим вам знать, как только у нас появится чёткий ответ, — сказал он. — Моё мнение: футболистов из этих клубов нужно как можно скорее отстранить от всех турниров. Конечно, УЕФА может проводить Лигу чемпионов без этих 12 клубов. В Европе много хороших команд. С 12 клубами или без — турнир будет проходить. Я с полной уверенностью заявляю, что УЕФА и весь футбольный мир едины в борьбе с этим позорным и эгоистичным поступком, основанным на жадности. Это не проект, а чушь. Идея Суперлиги — это плевок в лицо всем любителям футбола и нашему обществу. Мы не позволим им лишить нас наших ценностей».

Но больше всего президента УЕФА явно задело предательство со стороны людей, которые ещё на прошлой неделе улыбались и кланялись ему, а в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удар в спину: Аньелли, близкий Чеферину и его семье, а также Вудворд, который говорил, что ему нравится новый формат ЛЧ.

Суперлигу Чеферин пока называет «фантомной организацией»: «Давайте посмотрим, что они сделают. Мы должны встретиться и обсудить с Еврокомиссией возможные решения. Но их позиция очевидна: футбол — для всех, они никогда не разрешат закрытое соревнование. Больше я ничего сказать не могу, слишком рано для выводов. Наш турнир — открытый, любая команда может квалифицироваться в него. А тот — закрытый. Их нельзя сравнивать. Те 12 клубов не интересует игра. Некоторые владельцы не смотрят на счёт на табло — только на суммы. Вы не бедные. Но хотите ещё, ещё и ещё. Это жадный проект, который мог бы убить футбол навсегда. Мог бы, но этого не случится».