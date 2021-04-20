Опыт, результативность и красивые ассисты, или как Нусербаев сохраняет отличную форму в 34 года

Экс-форвард сборной Казахстана Танат Нусербаев вновь заставляет говорить о себе в рамках OLIMPBET-чемпионата Казахстана. Футболист, не игравший весь 2020 год, вернулся в большой спорт и стал одним из лидеров дебютанта КПЛ — туркестанского «Турана». Корреспондент Vesti.kz рассказал о вкладе опытного нападающего в успехи команды.

Нусербаеву уже 34 года, но отправлять его на футбольную пенсию пока рановато. Он никогда не был супербомбардиром, но всегда был важным игроком той команды, в которой играл, будь это «Астана», «Ордабасы», «Тобол» или «Окжетпес».

Команда Туран

Завершив сезон-2019 в «Окжетпесе», было неясно, где будет дальше играть Нусербаев. Уже началось межсезонье, все было как обычно, как и у всех других футболистов. Есть время отдохнуть, а потом нужно искать варианты продолжения карьеры либо ждать предложений.

Но в последний день 2019 года стало известно, что скончался отец Таната. Как оказалось в итоге, сезон-2020 стал для Нусербаева годом без выступлений.

В начале 2021 года Танат поехал на сборы в «Туран». Сразу стало понятно, что опыт форварда поможет молодой команде, собирающейся провести первый сезон в КПЛ. Поэтому это подписание не стало большим сюрпризом.

В матче первого тура с «Астаной» (2:2), в которой раньше Танат был капитаном, ему удалось отличиться забитым мячом. Первые три тура ветеран отыграл без замен, давая фору в плане работоспособности и более молодым партнерам. В матче с «Кайратом» (1:5) он был заменен в перерыве. Лишь в шестом туре главный тренер оставил Нусербаева на скамейке. Можно обосновать, ведь игрок не отличался результативными действиями на протяжении четырех матчей кряду. В игре с «Каспием» (2:2) Танат появился на поле на 58-й минуте при счете 0:1. Уже спустя две минуты Танат выдал голевой пас на партнера, причем сделал это пяткой. Передача получилась изящной, а Стенли Нкоби открыл счет своим голам в КПЛ.

Спустя еще семь минут Нусербаев вырезал точную подачу прямо на голову все тому же Нкоби — 2:1!

Однако добыть первую победу в истории КПЛ «Турану» в тот вечер было не суждено. На 84-й минуте игроки «Каспия» счет сравняли, установив окончательный результат.

Два ассиста подряд в исполнении Нусербаева:

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/Yu_23EEzf8A" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Теперь статистика у Таната следующая: шесть матчей, один гол и два ассиста. Весьма солидно для возрастного форварда, выступающего за одного из аутсайдеров первенства. Всего туркестанцы забили шесть мячей в шести турах, в половине из них непосредственное участие принял Нусербаев.

Ни один игрок в «Туране» не набрал столько очков по системе «гол+пас». Среди всех игроков чемпионата Нусербаев входит в топ-18, а из казахстанцев результативнее него лишь Абзал Бейсебеков (4) и Абат Аймбетов (4). Столько же очков, сколько и у Нусербаева (3), — у Романа Муртазаева и Рифата Нурмугамета.

В очередной раз Нусербаев демонстрирует свое мастерство, даже вернувшись в большой футбол спустя год и играя за новичков КПЛ. С учетом лидерских качеств Таната, которые наверняка проявляются в раздевалке и на тренировках, — можно сказать, что «Турану» очень повезло иметь в своем составе такого профессионала.

Отметим, что после шести туров «Туран» набрал три очка. Подопечные Абдухалика Бурибаева занимают 12-е место в таблице, опережая лишь «Атырау» и «Жетысу».