Times: Один из английских клубов может отказаться от участия в Суперлиге
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из шести английских клубов, вовлеченных в проект футбольной Суперлиги, рассматривает возможность отказа от участия в турнире, сообщает Times.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из шести английских клубов, вовлеченных в проект футбольной Суперлиги, рассматривает возможность отказа от участия в турнире, сообщает Times.
Клуб, название которого не указывается, рассматривает данный вариант
По данным Guardian со ссылкой на неназванного руководителя клуба, «Челси» и «Манчестер Сити» колебались насчет присоединения к Суперлиге.
В то же время
В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить