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15:52 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Times: Один из английских клубов может отказаться от участия в Суперлиге

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Один из шести английских клубов, вовлеченных в проект футбольной Суперлиги, рассматривает возможность отказа от участия в турнире, сообщает Times.

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Клуб, название которого не указывается, рассматривает данный вариант из-за большой волны критики данного проекта, в том числе со стороны болельщиков.

По данным Guardian со ссылкой на неназванного руководителя клуба, «Челси» и «Манчестер Сити» колебались насчет присоединения к Суперлиге.

В то же время Би-би-си во вторник сообщила, что шесть английских футбольных клубов непреклонны в своем решении создать Суперлигу, несмотря на обилие критики.

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.

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