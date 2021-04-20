«Астана» обошла «Кайрат» и другие команды КПЛ в рейтинге лучших клубов Европы
Возглавляет его «Манчестер Сити».
Возглавляет его «Манчестер Сити».
Голландский статистический сайт Euroclubindex.com опубликовал рейтинг лучших европейских клубов, в который вошли и представители казахстанской
Рейтинг составлен по итогам выступлений в еврокубках и национальных турнирах.
Наивысшая позиция среди казахстанских клубов у «Астаны». Столичная команда поднялась на десять строчек и теперь занимает 230 место (1780 очков).
Вторым среди представителей КПЛ идет «Кайрат», который, напротив, потерял девять пунктов — 241 место (1775).
Лидирует в рейтинге «Манчестер Сити» (4277), на втором месте «Бавария» (4230), а замыкает тройку «Барселона» (4056).