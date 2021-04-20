«Астана» обошла «Кайрат» и другие команды КПЛ в рейтинге лучших клубов Европы

Голландский статистический сайт Euroclubindex.com опубликовал рейтинг лучших европейских клубов, в который вошли и представители казахстанской премьер-лиги, сообщают Vesti.kz.

Команда Астана

Рейтинг составлен по итогам выступлений в еврокубках и национальных турнирах.

Наивысшая позиция среди казахстанских клубов у «Астаны». Столичная команда поднялась на десять строчек и теперь занимает 230 место (1780 очков).

Вторым среди представителей КПЛ идет «Кайрат», который, напротив, потерял девять пунктов — 241 место (1775).