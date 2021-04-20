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16:08 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Ассоциации-члены УЕФА единогласно одобрили декларацию против Суперлиги

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Все 55 ассоциаций-членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) единогласно одобрили декларацию, решительно осуждающую создание Суперлиги, сообщается в микроблоге УЕФА в Twitter.

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Источник: Reuters

Во вторник в швейцарском Монтре проходит конгресс УЕФА. Отмечается, что текст декларации против Суперлиги будет доступен позднее.

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В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.

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