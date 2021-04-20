Ассоциации-члены УЕФА единогласно одобрили декларацию против Суперлиги
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Все 55
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Все 55
Во вторник в швейцарском Монтре проходит конгресс УЕФА. Отмечается, что текст декларации против Суперлиги будет доступен позднее.
В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить