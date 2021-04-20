«Американское решение»: бывший тренер «Спартака» раскритиковал Суперлигу

«Я не знаю, обсуждали ли они это с остальными или приняли решение, исходя из своих возможностей. Эта ситуация пойдет на пользу сильнейшим. Скромность — ключ к успеху, и если вы принимаете эгоистичные решения, основанные на вашей власти, вы не пользуетесь ей с умом. Они приняли очень “американское” решение: сильные собираются вместе, а мы посмотрим, что будет с остальными», — приводит слова Эмери Mundo Deportivo.
«Позиции моя и “Вильярреала” противоположны, и это решение очень важно, и оно отмечено тем обстоятельством, что в настоящее время руководители приходят больше из делового мира, чем из футбола. Вы должны решить, что делать с клубами более низкого уровня. Ситуация неспокойная, и “горячие” решения не годятся», — добавил он.
В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.