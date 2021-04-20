СМИ: «Ливерпуль» задумался об отказе от участия в футбольной Суперлиге

Отмечается, что главным образом на клубы повлияла массовая критика со стороны болельщиков. Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что его правительство сделает все возможное для того, чтобы предотвратить создание Суперлиги в предлагаемом инициаторами этого проекта виде. Также обеспокоенность выразил президент Футбольной ассоциации Англии (FA) принц Уильям.

Команда Ливерпуль

Ранее издание The Guardian сообщило, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» колеблются относительно присоединения к Суперлиге. В то же время Би-би-си во вторник сообщила, что шесть английских футбольных клубов непреклонны в своем решении создать Суперлигу, несмотря на обилие критики.