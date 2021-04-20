Хендерсон созвал собрание капитанов клубов АПЛ из-за проекта Суперлиги
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов клубов английской футбольной
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов клубов английской футбольной
Игроки на встрече обсудят дальнейшие свои шаги
В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить
Во вторник появилась информация, что «Ливерпуль» и еще несколько английских клубов хотят пересмотреть свое решение об участии в Суперлиге.
Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и другие игроки команды были недовольны тем, что узнали об участии клуба в проекте Суперлиги через СМИ.