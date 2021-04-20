Хендерсон созвал собрание капитанов клубов АПЛ из-за проекта Суперлиги

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.