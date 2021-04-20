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16:54 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Хендерсон созвал собрание капитанов клубов АПЛ из-за проекта Суперлиги

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Капитан «Ливерпуля» Джордан Хендерсон созвал экстренное собрание капитанов клубов английской футбольной премьер-лиги из-за проекта европейской Суперлиги, сообщает Daily Mail.

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Источник: AP 2020

Игроки на встрече обсудят дальнейшие свои шаги из-за создания Суперлиги.

Команда
Ливерпуль

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги. УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.

Во вторник появилась информация, что «Ливерпуль» и еще несколько английских клубов хотят пересмотреть свое решение об участии в Суперлиге.

Ранее сообщалось, что капитан «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайр и другие игроки команды были недовольны тем, что узнали об участии клуба в проекте Суперлиги через СМИ.

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