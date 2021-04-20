Гвардиола прокомментировал проект футбольной Суперлиги

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

«Спорт не будет спортом, если нет связи между приложенными усилиями и наградой. Это не спорт, если успех гарантирован или поражения не имеют значения. Необходимо объяснить, почему эти команды включены в состав, а другие, как “Аякс”, выигрывавший четыре или пять раз Лигу чемпионов, нет. Они должны объяснить это», — приводятся слова Гвардиола в микроблоге «Манчестера» в Twitter.

«УЕФА думает только о себе. В важнейший момент сезона, когда мы боремся за титулы, Роберт Левандовский (футболист “Баварии”) не играет с “Пари Сен-Жермен”, потому что он получил травму в расположении сборной (в матче отбора ЧМ-2022 сборной Польши с командой Андорры). Каждый думает только о себе», — сказал главный тренер «Сити».