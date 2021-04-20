Текущие события
Футбол. Зарубежный
19:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
11Презентация формы олимпийской команды России на ОИ-2020
16:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гвардиола прокомментировал проект футбольной Суперлиги

МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, комментируя проект футбольной Суперлиги, заявил, что это не спорт, если поражения ни на что не влияют.

Наверх
Источник: Reuters

В ночь на понедельник 12 клубов — «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Ливерпуль» (все — Англия), «Реал» (Мадрид), «Барселона», «Атлетико» (все — Испания), «Интер», «Милан» и «Ювентус» (все — Италия) — объявили о создании нового европейского турнира — Суперлиги.

«Спорт не будет спортом, если нет связи между приложенными усилиями и наградой. Это не спорт, если успех гарантирован или поражения не имеют значения. Необходимо объяснить, почему эти команды включены в состав, а другие, как “Аякс”, выигрывавший четыре или пять раз Лигу чемпионов, нет. Они должны объяснить это», — приводятся слова Гвардиола в микроблоге «Манчестера» в Twitter.

«УЕФА думает только о себе. В важнейший момент сезона, когда мы боремся за титулы, Роберт Левандовский (футболист “Баварии”) не играет с “Пари Сен-Жермен”, потому что он получил травму в расположении сборной (в матче отбора ЧМ-2022 сборной Польши с командой Андорры). Каждый думает только о себе», — сказал главный тренер «Сити».

УЕФА в понедельник объявил, что не будет допускать до чемпионатов Европы и мира игроков, выступающих в Суперлиге. Кроме того, УЕФА хочет отстранить клубы-участники Суперлиги от своих турниров. Многие другие клубы, национальные ассоциации и представители футбольного сообщества выступили с жесткой критикой идеи основания Суперлиги.

 Эффектная боксерша показала чудовищные последствия поражения на ринге
Звезда российских ММА Янькова поразила поклонников шикарной фигурой
Возрастное ограничение 18+
Страны УЕФА единогласно одобрили декларацию против Суперлиги
«Без Суперлиги футбол умрет». Босс «Реала» жестко ответил УЕФА
Второй после Малкома: «Зенит» интересуется игроком «Барселоны»
Капризов сокрушил рекорд американского клуба
«Спартак» и ЦСКА поддерживают главу судейского комитета
«Краснодар» представил Василия Березуцкого в качестве тренера
СМИ узнали об интересе итальянских клубов к форварду «Зенита»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь