Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Кельн
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
21:30
Айнтрахт Ф
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
21:30
Арминия
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
21:30
Бавария
Байер
Футбол. Зарубежный
21:45
Верона
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
22:00
Челси
Брайтон & Хоув
Все события
Фоторепортажи
7«Авангард» вернулся к армейцам
40Загитова повредила колено, имя Медведевой сияло, Алиев примерил волчью шкуру. Эффектные фото шоу Тутберидзе
18:34 (мск), источник: Sport24

Роналду восстановился от травмы и сыграет с «Пармой»

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готов сыграть в матче 32-го тура Серии A c Пармой, сообщил главный тренер команды Андреа Пирло.

Наверх
14
фотографий
14
фотографий
14
фотографий

36-летний португальский футболист пропустил игру с «Аталантой» (0:1) 18 апреля из-за мышечных проблем, но вернулся в строй и выйдет на поле в игре с «Пармой».

«Роналду и Буффон сыграют, и думаю, Дибала тоже. У Кьезы проблемы с мышцами и мы оценим его состояние в ближайшие дни», — приводит слова Пирло Football Italia.

Матч «Ювентус» — «Парма» состоится на стадионе в Турине 21 апреля, начало игры — 21:45 по московскому времени.

 Русская теннисистка — об отношениях с девушками: «Почему нет? Я пока в познании, есть свои плюсы»
«Мне даже стыдно». Русский панк-рокер объяснил, почему отказался от алкоголя
Страны УЕФА единогласно одобрили декларацию против Суперлиги
«Без Суперлиги футбол умрет». Босс «Реала» жестко ответил УЕФА
Второй после Малкома: «Зенит» интересуется игроком «Барселоны»
Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»
«Краснодар» представил Василия Березуцкого в качестве тренера
СМИ узнали об интересе итальянских клубов к форварду «Зенита»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь