Роналду восстановился от травмы и сыграет с «Пармой»
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готов сыграть в матче 32-го тура Серии A c Пармой, сообщил главный тренер команды Андреа Пирло.
Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду готов сыграть в матче 32-го тура Серии A c Пармой, сообщил главный тренер команды Андреа Пирло.
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«Роналду и Буффон сыграют, и думаю, Дибала тоже. У Кьезы проблемы с мышцами и мы оценим его состояние в ближайшие дни», — приводит слова Пирло Football Italia.
Матч «Ювентус» — «Парма» состоится на стадионе в Турине 21 апреля, начало игры — 21:45 по московскому времени.