Роналду восстановился от травмы и сыграет с «Пармой»

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36-летний португальский футболист пропустил игру с «Аталантой» (0:1) 18 апреля из-за мышечных проблем, но вернулся в строй и выйдет на поле в игре с «Пармой».

«Роналду и Буффон сыграют, и думаю, Дибала тоже. У Кьезы проблемы с мышцами и мы оценим его состояние в ближайшие дни», — приводит слова Пирло Football Italia.