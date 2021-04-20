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18:52 (мск), источник: Sport24

«Они думают о себе, заботятся о своих интересах». Гвардиола раскритиковал УЕФА

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал УЕФА.

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Источник: Reuters

По мнению каталонца, организация сама поспособствовала созданию европейской Суперлиги, которую Гвардиола также не поддерживает.

«УЕФА заботится о своих интересах. Мы подошли к этому моменту, потому что УЕФА потерпел неудачу. Они должны были вести диалог и быть на связи раньше.

В конце концов, конечно, мы должны двигаться вперед все вместе, в одной лодке, насколько это возможно, но в то же время не быть циничными, потому что каждый ищет свою выгоду.

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УЕФА думает о себе и не думает, например, о том, что в самой сложной части сезона, в наиболее важной части сезона, когда мы играем 10 месяцев, чтобы выиграть титулы, Левандовски получил травму в матче сборных и не смог сыграть четвертьфинале против «ПСЖ». А он играл в международном матче, который решил поставить в календарь УЕФА. УЕФА решает свои дела — они не думали о мюнхенской «Баварии», и, к сожалению, Левандовски получил травму в игре Польша — Андорра и не смог сыграть в четвертьфинале ЛЧ, хотя он 10 месяцев работал и играл в каждом матче.

Ответственность за это несет «Бавария»? Нет, УЕФА. Но когда мы говорим об этом, они не слушают, как и АПЛ здесь. Каждый думает о себе, в этом суть, — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

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