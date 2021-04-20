«Они думают о себе, заботятся о своих интересах». Гвардиола раскритиковал УЕФА
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал УЕФА.
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола раскритиковал УЕФА.
По мнению каталонца, организация сама поспособствовала созданию европейской Суперлиги, которую Гвардиола также не поддерживает.
«УЕФА заботится о своих интересах. Мы подошли к этому моменту, потому что УЕФА потерпел неудачу. Они должны были вести диалог и быть на связи раньше.
В конце концов, конечно, мы должны двигаться вперед все вместе, в одной лодке, насколько это возможно, но в то же время не быть циничными, потому что каждый ищет свою выгоду.
УЕФА думает о себе и не думает, например, о том, что в самой сложной части сезона, в наиболее важной части сезона, когда мы играем 10 месяцев, чтобы выиграть титулы, Левандовски получил травму в матче сборных и не смог сыграть четвертьфинале против «ПСЖ». А он играл в международном матче, который решил поставить в календарь УЕФА. УЕФА решает свои дела — они не думали о мюнхенской «Баварии», и, к сожалению, Левандовски получил травму в игре Польша — Андорра и не смог сыграть в четвертьфинале ЛЧ, хотя он 10 месяцев работал и играл в каждом матче.
Ответственность за это несет «Бавария»? Нет, УЕФА. Но когда мы говорим об этом, они не слушают, как и АПЛ здесь. Каждый думает о себе, в этом суть, — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.