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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Главный тренер «Сассуоло» из-за Суперлиги не хочет выводить клуб на матч с «Миланом»

Главный тренер «Сассуоло» Роберто Де Дзерби заявил о нежелании выводить команду на матч 32-го тура чемпионата Италии против «Милана».

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Источник: AFP 2020

Причиной стало то, что «Милан» является одним из клубов-организаторов Суперлиги.

«Я очень зол, потому что произошел переворот. Футбол принадлежит всем. Объявить о создании Суперлиги можно было открыто, а не публиковать пресс-релизы в полночь.

Я не хотел бы играть с «Миланом», потому что этот клуб — один из основателей Суперлиги. Я сказал об этом генеральному директору «Сассуоло» Джованни Карневали и игрокам. Я выйду на матч, только если они заставят меня сделать это, — цитирует Де Дзерби Sosfanta.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую попали «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Турнир может начаться уже в августе 2021 года.

«Сассуоло», набрав 46 очков в 31 матче, идет на восьмом месте в турнирной таблице.

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