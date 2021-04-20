СМИ: «Челси» готовится выйти из Суперлиги
ТАСС, 20 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» готовит документы по выходу из Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала
ТАСС, 20 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» готовит документы по выходу из Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала
В ночь на 19 апреля 12 европейских
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что