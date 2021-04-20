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22:03 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Челси» готовится выйти из Суперлиги

ТАСС, 20 апреля. Английский футбольный клуб «Челси» готовит документы по выходу из Суперлиги. Об этом в своем Twitter сообщил журналист телеканала Би-би-си Дэн Роан.

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Источник: AFP 2020

В ночь на 19 апреля 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой намечен на август. Помимо «Челси» в их число вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Арсенал», итальянские «Ювентус», «Интер», «Милан», испанские «Барселона», «Реал», «Атлетико».

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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