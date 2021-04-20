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22:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: «Атлетико» покинул Суперлигу

Мадридский «Атлетико» покинул состав участников Европейской Суперлиги, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в «Твиттере».

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Источник: AP 2020

Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.

Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», мадридский «Атлетико», «Челси», «Барселона», миланский «Интер», туринский «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм Хотспур». Президентом Суперлиги стал Флорентино Перес, занимающий аналогичный пост в «Реале».

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