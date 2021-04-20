Источник: «Атлетико» покинул Суперлигу
Мадридский «Атлетико» покинул состав участников Европейской Суперлиги, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в «Твиттере».
Мадридский «Атлетико» покинул состав участников Европейской Суперлиги, сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие