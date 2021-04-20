Источник: «Барселона» планирует покинуть состав участников Суперлиги
«Барселона» намерена покинуть состав участников европейской Суперлиги, сообщает журналист Мэтт Лоутон на своей странице в «Твиттере».
«Барселона» намерена покинуть состав участников европейской Суперлиги, сообщает журналист Мэтт Лоутон на своей странице в «Твиттере».
Ранее появилась информация, что лондонский «Челси» и «Манчестер Сити» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» покинул состав участников Суперлиги.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие