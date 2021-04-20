СМИ: Клубы — основатели футбольной Суперлиги обсудят роспуск турнира
ТАСС, 20 апреля. Двенадцать клубов — основателей футбольной Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает радио Talk Sport.
ТАСС, 20 апреля. Двенадцать клубов — основателей футбольной Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает радио Talk Sport.
Ранее различные СМИ сообщали, что английские «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико» и «Барселона» планируют выйти из состава участников турнира.
В ночь на воскресенье 12 европейских
В число клубов — основателей Суперлиги вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще три