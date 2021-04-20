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22:18 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Клубы — основатели футбольной Суперлиги обсудят роспуск турнира

ТАСС, 20 апреля. Двенадцать клубов — основателей футбольной Суперлиги соберутся во вторник для обсуждения роспуска турнира. Об этом сообщает радио Talk Sport.

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Источник: AP 2020

Ранее различные СМИ сообщали, что английские «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», испанские «Атлетико» и «Барселона» планируют выйти из состава участников турнира.

В ночь на воскресенье 12 европейских топ-клубов объявили об образовании Суперлиги.

Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

В число клубов — основателей Суперлиги вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще три клуба-основателя должны были стать известны позднее.

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