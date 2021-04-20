СМИ: Клубы — основатели футбольной Суперлиги обсудят роспуск турнира

Союз европейских футбольных ассоциаций, руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов и заявили, что эти команды будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.