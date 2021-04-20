Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед»
Стали известны первые последствия выхода английских команд из числа участников Европейской Суперлиги.
Стали известны первые последствия выхода английских команд из числа участников Европейской Суперлиги.
Как сообщает talkSPORT, Эд Вудворд подал в отставку с поста председателя правления «Манчестер Юнайтед». Решение Вудворда последовало после негативной реакции на Европейскую Суперлигу.
Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.
Эд Вудворд вступил в должность председателя правления «Манчестер Юнайтед» 1 июля 2013 года. За время его работы в «МЮ» он неоднократно критиковался болельщикам «красных дьяволов».
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие