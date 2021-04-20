Источник: Андреа Аньелли ушёл с поста президента «Ювентуса»
Андреа Аньелли покинул пост президента «Ювентуса», сообщает talkSPORT.
Андреа Аньелли покинул пост президента «Ювентуса», сообщает talkSPORT.
Причиной ухода функционера стала негативная реакция на создание Европейской Суперлиги. Напомним, ранее Аньелли занял пост
Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.
Напомним, проект Европейской Суперлиги подразумевает под собой создание одной лиги, в которой будут участвовать 20 лучших клубов Европы. Участие в Суперлиге подтвердили такие