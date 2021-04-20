«Реалу» могут запретить участие в еврокубках, пока Флорентино Перес не уйдёт в отставку

Такие санкции для «Реала» обусловлены тем, что Флорентино Перес был назначен на пост главы Европейской Суперлиги, создание которой крайне негативно восприняли ФИФА и УЕФА.

Сегодня появилась информация, что лондонский «Челси», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль» и «Арсенал» готовят документы, чтобы покинуть новый турнир. Позже в СМИ сообщили, что мадридский «Атлетико» и каталонская «Барселона» также покинули состав участников Суперлиги.