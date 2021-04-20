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20 апреля, источник: Sport24

Алаба согласовал пятилетний контракт с «Реалом»

Защитник «Баварии» Давид Алаба согласовал пятилетний контракт с «Реалом», сообщает журналист Sky Sport Макс Билефельд.

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Источник: AP 2020

Соглашение между 28-летним австрийцем и мадридским клубом будет рассчитано до 2026 года. Отмечается, что на данный момент контракт не подписан, но будет в ближайшие недели — футболист не продолжит карьеру в «Барселоне».

В феврале Алаба заявил, что покинет «Баварию» летом по истечении срока действия контракта.

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