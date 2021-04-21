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10:42 (мск), источник: Чемпионат.com

«Авангард» — о Суперлиге: Мы тоже расстроились из-за поражения, но зачем сразу закрывать

Омский «Авангард» после поражения от ЦСКА во втором финальном матче Кубка Гагарина отреагировал на возможное закрытие футбольной Суперлиги.

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Источник: РИА "Новости"
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«Обращаемся к “Реалу”, “Челси” и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счёт в серии только 1−1, впереди два домашних матча в Балашихе, не вешать нос!» — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».

Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что проведение нового соревнования — футбольной Суперлиги — отменено из-за выхода из лиги нескольких клубов.

Первым клубом, который официально вышел из лиги, стал «Манчестер Сити».

Ранее «Ак Барс» также отреагировал на возможное закрытие турнира.

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