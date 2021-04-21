«Авангард» — о Суперлиге: Мы тоже расстроились из-за поражения, но зачем сразу закрывать
Омский «Авангард» после поражения от ЦСКА во втором финальном матче Кубка Гагарина отреагировал на возможное закрытие футбольной Суперлиги.
Омский «Авангард» после поражения от ЦСКА во втором финальном матче Кубка Гагарина отреагировал на возможное закрытие футбольной Суперлиги.
«Обращаемся к “Реалу”, “Челси” и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня
Напомним, что в СМИ появилась информация о том, что проведение нового соревнования — футбольной Суперлиги — отменено
Первым клубом, который официально вышел из лиги, стал «Манчестер Сити».
Ранее «Ак Барс» также отреагировал на возможное закрытие турнира.