«Авангард» — о Суперлиге: Мы тоже расстроились из-за поражения, но зачем сразу закрывать

«Обращаемся к “Реалу”, “Челси” и другим клубам из Суперлиги: мы, конечно, тоже расстроились сегодня из-за поражения, но чего ж вы так резко реагируете, сразу и закрывать. Счёт в серии только 1−1, впереди два домашних матча в Балашихе, не вешать нос!» — написала пресс-служба клуба в «Твиттере».