«Манчестер Сити» первым официально покинул Суперлигу
«Манчестер Сити» заявил на своем официальном сайте о выходе из состава участников футбольной Суперлиги.
«Манчестер Сити» заявил на своем официальном сайте о выходе из состава участников футбольной Суперлиги.
«Футбольный клуб “Манчестер Сити” может подтвердить, что он официально начал процедуру выхода из состава участников Европейской Суперлиги», — говорится в заявлении «горожан».
20 апреля ряд
19 апреля стало известно о формировании Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.
В УЕФА заявили, что футболисты клубов из Суперлиги не смогут участвовать в чемпионатах мира и Европы за свои сборные.