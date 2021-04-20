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20 апреля, источник: Sport24

«Бавария» победила «Байер» и оторвалась от «Лейпцига» на 10 очков в Бундеслиге

В Германии завершился матч 30-го тура Бундеслиги, в котором «Бавария» на своем поле обыграла «Байер» со счетом 2:0.

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Источник: РИА "Новости"

В составе мюнхенского клуба голы забивали Эрик-Максим Шупо-Мотинг и Йозуа Киммих.

Благодаря этой виктории и поражению «Лейпцига» от «Кельна» (1:2) «Бавария» упрочила свое лидерство в чемпионате Германии, увеличив отрыв от ближайшего преследователя («Лейпциг») на 10 очков. Всего же мюнхенский клуб набрал 71 очко в 30 турах. В активе «Байера» 47 очков в 30 матчах и 6-я позиция.

В других матчах игрового дня «Айнтрахт» дома нанес поражение «Аугсбургу» (2:0), «Шальке» в гостях уступил «Арминии» (0:1).

Бавария
2:0
Первый тайм: 2:0
Байер
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