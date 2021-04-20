«Бавария» победила «Байер» и оторвалась от «Лейпцига» на 10 очков в Бундеслиге

Благодаря этой виктории и поражению «Лейпцига» от «Кельна» (1:2) «Бавария» упрочила свое лидерство в чемпионате Германии, увеличив отрыв от ближайшего преследователя («Лейпциг») на 10 очков. Всего же мюнхенский клуб набрал 71 очко в 30 турах. В активе «Байера» 47 очков в 30 матчах и 6-я позиция.