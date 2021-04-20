Капитан «Ливерпуля» выступил против участия клуба в Суперлиге от имени команды
Футболисты «Ливерпуля» решили выступить против решения клуба об участии в проекте Суперлиги.
Футболисты «Ливерпуля» решили выступить против решения клуба об участии в проекте Суперлиги.
Коллективное заявление в своем твиттере опубликовал капитан команды Джордан Хердерсон.
«Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Такова наша коллективная позиция.
Мы абсолютно и безоговорочно преданы этому футбольному клубу и болельщикам. You’ll never walk alone, — гласит заявление футболистов.