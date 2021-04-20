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20 апреля, источник: Sport24

Капитан «Ливерпуля» выступил против участия клуба в Суперлиге от имени команды

Футболисты «Ливерпуля» решили выступить против решения клуба об участии в проекте Суперлиги.

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Источник: Sport24

Коллективное заявление в своем твиттере опубликовал капитан команды Джордан Хердерсон.

«Нам это не нравится, и мы не хотим, чтобы это произошло. Такова наша коллективная позиция.

Мы абсолютно и безоговорочно преданы этому футбольному клубу и болельщикам. You’ll never walk alone, — гласит заявление футболистов.

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