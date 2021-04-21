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00:48 (мск), источник: Sport24

«Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года. Спонсором клуба является «Газпром»

«Шальке-04» официально лишился шансов на сохранение прописки в Бундеслиге, проиграв «Армении».

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Источник: AP 2020

Игра 30-го тура состоялась в Билефельде и завершилась поражением команды из Гельзенкирхена со счетом 0:1.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 30 матчах лишь 13 очков. Отставание от 16-го места, дающего право сыграть в стыковых играх, составляет 13 очков, тогда как до конца сезона гельзенкирхенцы могут набрать максимум 12 очков.

Отметим, что «Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года. Последний раз такое было по итогам сезона-1987/88.

С 2007 года генеральным спонсором «Шальке» является «Газпром».

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