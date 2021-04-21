«Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года. Спонсором клуба является «Газпром»

Игра 30-го тура состоялась в Билефельде и завершилась поражением команды из Гельзенкирхена со счетом 0:1.

«Шальке» занимает последнее место в турнирной таблице, набрав в 30 матчах лишь 13 очков. Отставание от 16-го места, дающего право сыграть в стыковых играх, составляет 13 очков, тогда как до конца сезона гельзенкирхенцы могут набрать максимум 12 очков.

Отметим, что «Шальке» вылетел из Бундеслиги впервые за 33 года. Последний раз такое было по итогам сезона-1987/88.