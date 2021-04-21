Текущие события
Футбол. Зарубежный
20.04
Челси
Брайтон & Хоув
00
Футбол. Зарубежный
20.04
Верона
Фиорентина
12
Футбол. Зарубежный
20.04
Айнтрахт Ф
Аугсбург
20
Футбол. Зарубежный
20.04
Арминия
Шальке-04
10
Футбол. Зарубежный
20.04
Бавария
Байер
20
Футбол. Зарубежный
20.04
Кельн
РБ Лейпциг
21
Все события
Фоторепортажи
14«Барселона» завоевала Кубок Испании
8МЮ победил «Гранаду» в матче ¼ финала ЛЕ
00:54 (мск), источник: Чемпионат.com

«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» и вернулся в зону Лиги чемпионов

В Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» состоялся матч 32-го тура английской Премьер-лиги «Челси» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

Наверх
Источник: Reuters

Встреча завершилась вничью — 0:0.

Первый тайм прошёл под диктовку хозяев, однако стопроцентных моментов у ворот Роберта Санчеса замечено не было. Самый опасный момент второй половины встречи произошёл на 79-й минуте — полузащитника «Челси» Жоржиньо обокрали вблизи штрафной, далее мяч дошёл до нападающего гостей Дэнни Уэлбека, который нанёс обводящий удар, но угодил в штангу.

На 91-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Брайтона» Бен Уайт.

Подопечные Томаса Тухеля в 32 матчах набрали 55 очков и поднялись на четвёртое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, опережая «Вест Хэм Юнайтед» по дополнительным показателям. «Брайтон» (34) — на 16-м месте.

В следующем туре «Челси» встретится как раз с «Вест Хэмом». Матч состоится в субботу, 24 апреля, на домашнем стадионе «молотобойцев». Ближайший матч «Брайтон энд Хоув Альбион» также состоится 24 апреля — «чайки» в гостях сыграют с «Шеффилд Юнайтед».

Челси
0:0
Первый тайм: 0:0
Брайтон & Хоув
 Стримерша пообещала снять откровенное видео ради победы команды!
Гимнастка Каролина Севостьянова показала "горячее" фото в купальнике!
Клубы-основатели футбольной Суперлиги обсудят роспуск турнира
ЦСКА сравнял счет в серии с «Авангардом» в финале Кубка Гагарина
«Манчестер Сити» первым официально покинул Суперлигу
Стала известна зарплата Тедеско в «Спартаке»
Панарин, скорее всего, откажется от участия в чемпионате мира
Российские гандболистки вышли на чемпионат мира
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь