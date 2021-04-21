«Челси» сыграл вничью с «Брайтоном» и вернулся в зону Лиги чемпионов

Встреча завершилась вничью — 0:0.



Первый тайм прошёл под диктовку хозяев, однако стопроцентных моментов у ворот Роберта Санчеса замечено не было. Самый опасный момент второй половины встречи произошёл на 79-й минуте — полузащитника «Челси» Жоржиньо обокрали вблизи штрафной, далее мяч дошёл до нападающего гостей Дэнни Уэлбека, который нанёс обводящий удар, но угодил в штангу.

На 91-й минуте за вторую жёлтую карточку с поля был удалён защитник «Брайтона» Бен Уайт.