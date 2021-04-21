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09:00 (мск), источник: ТАСС

Все английские команды объявили о выходе из футбольной Суперлиги

ТАСС, 21 апреля. Английские футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» вышли из состава Суперлиги. Об этом сообщают пресс-службы команд.

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Источник: AP 2020

Ранее о выходе из состава Суперлиги объявил английский клуб «Манчестер Сити». По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские «Милан» и «Интер».

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В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

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Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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