Все английские команды объявили о выходе из футбольной Суперлиги
ТАСС, 21 апреля. Английские футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» вышли из состава Суперлиги. Об этом сообщают
ТАСС, 21 апреля. Английские футбольные клубы «Ливерпуль», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси» вышли из состава Суперлиги. Об этом сообщают
Ранее о выходе из состава Суперлиги объявил английский клуб «Манчестер Сити». По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские «Милан» и «Интер».
В понедельник 12 европейских
Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что