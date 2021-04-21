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09:15 (мск), источник: ТАСС

СМИ: «Милан» и «Интер» готовятся выйти из футбольной Суперлиги

ТАСС, 21 апреля. Итальянские футбольные клубы «Милан» и «Интер» готовятся к выходу из состава Суперлиги. Об этом сообщает журналист итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо на своей странице в Twitter.

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Источник: Reuters

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». По информации журналиста телеканала Би-би-си Дэна Роана, документы по выходу из Суперлиги также готовит лондонский «Челси».

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В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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