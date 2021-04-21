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09:43 (мск), источник: ТАСС

Проект футбольной Суперлиги будет изменен

ТАСС, 21 апреля. Проект футбольной Суперлиги пересмотрят после выхода из него шести английских команд. Об этом сообщает журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на пресс-релиз организации.

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Источник: AP 2020

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

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По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские «Милан» и «Интер».

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«Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта, — говорится в пресс-релизе. — Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам».

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В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что команды-основатели будут исключены из состава участников национальных турниров, а также соревнований под эгидой УЕФА.

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