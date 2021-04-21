Проект футбольной Суперлиги будет изменен

Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».

По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские «Милан» и «Интер».

«Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта, — говорится в пресс-релизе. — Несмотря на заявления английских клубов, которые сделали это под давлением, мы убеждены, что наше предложение полностью соответствует европейскому законодательству и нормативным актам».

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В понедельник 12 европейских топ-клубов объявили о создании Суперлиги, старт которой был намечен на август. Это английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», испанские «Барселона», «Атлетико» и «Реал», итальянские «Милан», «Интер» и «Ювентус». Они вошли в число клубов — основателей нового турнира. Еще три клуба-основателя должны были объявить позднее.

Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.