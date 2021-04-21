Проект футбольной Суперлиги будет изменен
ТАСС, 21 апреля. Проект футбольной Суперлиги пересмотрят после выхода из него шести английских команд. Об этом сообщает журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на
ТАСС, 21 апреля. Проект футбольной Суперлиги пересмотрят после выхода из него шести английских команд. Об этом сообщает журналист агентства Associated Press Роб Харрис со ссылкой на
Ранее о выходе из Суперлиги объявили английские «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм» и «Челси».
По информации журналиста итальянского спортивного телеканала Sky Sport Фабрицио Романо, Суперлигу в скором времени покинут итальянские «Милан» и «Интер».
«Учитывая текущие обстоятельства, мы должны рассмотреть наиболее подходящие шаги по изменению проекта, — говорится в
В понедельник 12 европейских
Во вторник представители клубов — основателей турнира собрались, чтобы обсудить вопрос о роспуске турнира на фоне негативной реакции на его создание.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), руководство национальных футбольных федераций Англии, Испании и Италии, а также чемпионатов этих стран осудили решение клубов о создании Суперлиги и заявили, что